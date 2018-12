Seniorenrestaurant Kessenich in kerstmodus

Kessenich

Kinrooi - Kessenich: 62 senioren zijn in kerstmodus.

Al ruim 5 jaar wordt er in de gemeente Kinrooi wekelijks een restaurantdag gehouden voor de senioren, dit met geweldig succes.

Er is een beurtrol voor elk kerkdorp, en het wordt verzorgd door vrijwilligers. In Kessenich viel dit jaar het decemberrestaurant op 20 december. Omdat we goed weten dat dit restaurant voor sommige mensen het enige is dat hen met Kerstmis verbindt, hadden wij als vrijwilligers de koppen bijeen gestoken, wij hadden heel het jaar low budget gewerkt wat betreft de tafelversiering (maar daarom niet minder goed). Zo hadden wij dus een beetje reserve om er met Kerstmis een extraatje van te maken.

Iedereen kreeg een borreltje aangeboden door de kerstman of kerstvrouw en de tafels werden met lopers en prachtige kerstdecoratie versierd. Voor dit alles kregen wij een daverend applaus van de 62 aanwezige senioren. Iedereen keerde tevreden naar huis met een positieve respons. Het is hiervoor dat wij het doen, en het geeft al de vrijwilligers de moed om verder te gaan.