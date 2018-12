“Meer dan de helft van de wereld keek naar het WK voetbal”

“Meer dan de helft van de wereldbevolking ouder dan vier jaar keek naar het WK voetbal. Dit betekent dat het WK in Rusland het beste WK ooit was.” Dat meldt de wereldvoetbalbond FIFA zelf in een persbericht. In totaal werd het WK door meer dan 3,5 miljard tv-kijkers bekeken. De finale alleen al, tussen winnaar Frankrijk en Kroatië, was goed voor 1,2 miljard kijkers. De Rode Duivels eindigden in juli derde op het WK. De best bekeken match van de Belgen was de halve finale tegen Frankrijk (2,5 miljoen), de clash met Brazilië leverde 2,4 miljoen kijkers op. De troostfinale werd gevolgd door 1,4 miljoen Belgen.