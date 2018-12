Hasselt / Genk / Voeren / Sint-Truiden / Lommel / Tessenderlo - Het noodweer heeft vannacht op verschillende plaatsen in Limburg voor problemen gezorgd. In de Hoevenzavellaan in Genk, de Diestersteenweg in Sint-Truiden, de Oppenstraat in Stevoort en het Kermetaplein in Kermt is er sprake van wateroverlast. Op de Ulvend in Sint-Martens-Voeren is een boom tegen een elektriciteitspaal gewaaid. Ook aan Gelderhorsten in Lommel en de Heidestraat in Tessenderlo zijn boompjes omgewaaid.