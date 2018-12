Antwerpse N-VA, sp.a en Open Vld hebben “ontwerp-bestuursakkoord” klaar

De Antwerpse onderhandelaars van N-VA, sp.a en Open Vld zaten afgelopen nacht samen voor een cruciale vergadering. Enkele schepenambten zouden al vastliggen. Opmerkelijk is dat de socialisten beginnen met drie schepenen, maar daar in de loop van de legislatuur één van overdragen naar Open Vld. Sp.a-lijsttrekster Jinnih Beels wordt schepen van Onderwijs en Jeugd. Vandaag om 12u wordt het voorontwerp van het bestuursakkoord voorgesteld.

