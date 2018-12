Maasmechelen - Voor de vierde keer op amper 24 uur is in de tuinwijk ingebroken. Donderdagavond rond tien voor zeven werd een inbraak vastgesteld in een huis op de Oude Baan. De inbraak moet hebben plaatsgevonden na 10.30 uur. Er was grote wanorde maar de buit is nog niet gekend. Woensdagavond werd al ingebroken op de Reihaag, de Dennenlaan en de Brandheide. (siol)