Buikdanseressen dansen voor het goede doel

Schalbroek

Lummen - Mariposa is het buikdansshowteam van Johanna Rediers en deel van buikdansschool Bellydance by Johanna. Ze dansten op 18 december live voor Studio Brussel op de Warmste Week in domein Puyenbroeck. Op het evenement Bellydance for life verzamelden ze maar liefst 750 euro voor het goede doel.

Buikdansschool ‘Bellydance by Johanna’ combineerde op 16 december de liefde voor buikdans met de liefde voor dieren. In het kader van Music for Life organiseerde buikdanseres Johanna een workshopnamiddag en een optreden waarvan alle inkomsten naar Natuurhulpcentrum Opglabbeek gaan. Johanna werkte voor deze mooie namiddag een programma uit en doopte het ‘Bellydance 4 Life’. Na een oproep op Facebook kwamen buikdanseressen uit alle hoeken van het land naar Lummen om deel te nemen aan hun evenement. “Hartverwarmend dat er zo een goede sfeer onder alle buikdanseressen hangt om zich samen in te zetten voor het goede doel” , zegt Johanna. De Lummense sporthal werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een sfeervol verlichte buikdanslocatie.

“We hebben het centrum bezocht om iedereen zo goed mogelijk in te lichten waar hun centjes naartoe gaan”, zegt Nele. “Prachtig initiatief”, beaamt de rest , “we zijn meer dan ooit overtuigd dat dit centrum onze steun verdient”.

Programma Bellydance 4 Life omvatte vier workshops. Ze startten met een work-out, gevolgd door de workshop ‘Fanveils’ en de workshop ‘Dubbele Sluier’ en sloten af met een workshop 'Smokey Eyes'. Op die manier was het toegankelijk voor iedereen. De namiddag werd feestelijk afgesloten met hapjes en drankjes !

Trots kondigt Bellydance by Johanna aan 750 euro verzameld te hebben voor het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Zij gaven in 2018 opvang aan maar liefst 8000 dieren. De positieve reacties waren talrijk waardoor ze overtuigd zijn dat ze volgend jaar opnieuw een Bellydance for Life zullen organiseren. Info : www.buikdanseresjohanna.be