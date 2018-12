Miami beëindigt zegereeks Houston en kruipt zelf verder uit het dal in NBA

Brussel - Miami heeft Houston afgelopen nacht een halt toegeroepen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Het won met 101-99 van de Rockets, die een einde zagen komen aan een reeks van vijf opeenvolgende zeges.

De supporters zagen een spannende wedstrijd. Voor Houston botste een driepuntpoging van Eric Gordon in de laatste seconde op de ring. Voor het eerst dit seizoen won Miami Heat zo voor de derde keer op een rij. Bij Houston, dat Chris Paul in het tweede quarter zag uitvallen met een hamstringblessure, was vedette James Harden goed voor 35 punten. Josh Richardson (22 ptn) was het best bij schot bij Miami.

@jrich23 (22 PTS, 7 AST, 6 REB) and Tyler Johnson (19 PTS) come up big as the @MiamiHEAT outlast Houston for their 3rd straight W! #HeatCulture pic.twitter.com/wFziOXAJUd — NBA (@NBA) December 21, 2018

Verder haalden de LA Clippers het met 125-121 van Dallas, onder meer dankzij 32 punten van Danilo Gallinari. Voor de Mavericks gooide Luka Doncic ook 32 punten door de korf. De Clippers wonnen voor het eerst na vier opeenvolgende nederlagen. Dallas ging voor de vierde keer op rij onderuit.

(belga)