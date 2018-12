Nederlandse columniste wil lidwoord ‘het’ schrappen uit onze taal, want “het is discriminerend”

Een Nederlandse columniste pleit ervoor om het woordje ‘het’ uit de Nederlandse taal te schrappen. Dat lidwoord zou het namelijk erg moeilijk tot onmogelijk maken voor allochtonen om onze taal volledig onder de knie te krijgen. “Als je zesjarige dochter je corrigeert, voel je je echt mislukt”, klinkt het in haar column. Intussen vertelde ze in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1 dat haar betoog ironisch bedoeld was, maar de tekst maakte al heel wat reacties los.

‘Het boek’ wordt ‘de boek’ en ‘de kerstboom’ wordt ‘het kerstboom’, steekt Naema Tahir van wal in haar column voor het dagblad Trouw. De 48-jarige Nederlandse heeft Pakistaanse roots en worstelt al haar hele leven met onze taal. “Het is het lot van ons allochtonen”, klinkt het. “Ik woon hier al 34 jaar, dat is kennelijk niet genoeg om ‘de’ Nederlander te worden.”

Zesjarige dochter corrigeert

De columniste gelooft dat wie onze taal niet als klein kind aanleert, een heel leven lang voortdurend fouten blijft maken. Dat ze zelf enkele keren in een ander land heeft gewoond en het Nederlands pas de vierde taal was die ze leerde, na Punjabi, Engels en Arabisch, speelt volgens de columniste ook een grote rol.

Foto: WDK

“Ik denk dat dat mijn Nederlands de nek (of is het het nek?) heeft omgedraaid”, aldus Tahir. “Ik kende een Engelsman die zei dat de eerste 85 procent van het Nederlands makkelijk te leren is. Maar die laatste 15 procent... Beremoeilijk! Bij mij is het de laatste 5 procent. Mijn integratierapport geeft me met andere woorden een 95 procent. Voor het fietsen scoor ik een belabberde 40 procent, ook dat moet je als klein kind hebben geleerd om het goed te kunnen. En die boot heb ik gemist.”

Dat haar zesjarige dochter intussen minder fouten maakt dan zijzelf, vindt Tahir erg frustrerend. “Als zelfs zij me meermaals per dag corrigeert, dan voel je je echt mislukt. Dan wil je het echt onder de knie krijgen. Niet alleen voor jezelf, maar omdat ze anders stereotypisch gaat denken over bruine mensen die steeds maar fouten maken”, klinkt het.

Schrap ‘het’

Volgens Tahir is het voor haar onmogelijk om onze taal nog perfect te leren beheersen. Zelf heeft ze ook nog geen andere allochtoon ontmoet die steeds perfect Nederlands spreekt en de lidwoorden perfect gebruikt. De columniste werkt urenlang aan haar teksten die vervolgens nog gecorrigeerd moeten worden op ‘die’ en ‘dat’ en ‘dit’ en ‘deze’. “Wat een tijdsverspilling! En wat een discriminatie! Wat een permanente achterstelling van allochtoontjes!”

De oplossing ligt bij het schrappen van ‘het’, zo schrijft ze. “Vervang ‘het’ door ‘de’. ‘Het’ is sowieso in de minderheid, zo’n grote ingreep is het dus niet.” Zo zou de tijdswinst enorm zijn en daardoor kan er ook grote vooruitgang geboekt worden met integratie. “We zijn allemaal gelijk, laten we dus ook al onze lidwoorden gelijk maken.”

Ironisch bedoeld

Intussen weekte haar column al heel wat reacties los, vooral boze. “Het was absoluut ironisch bedoeld”, zegt ze in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1. “Ik wil helemaal niet af van ‘het’. Ik wil gewoon benadrukken hoe moeilijk het is om een vreemde taal te leren, en bij het Nederlands gaat het dan vaak om de lidwoorden.”