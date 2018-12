Explosie in steenkoolmijn in Tsjechië: vijf doden en acht vermisten

Bij een explosie in een mijn in Tsjechië zijn donderdag vijf mijnwerkers op het leven gekomen. Acht anderen zijn nog vermist. Er viel ook een tiental gewonden.

De ontploffing deed zich donderdagnamiddag voor in een steenkoolmijn in het oosten van het land, bij de stad Karvina. Het zou gaan om opgehoopt methaangas, dat op een diepte van 800 meter explodeerde en een mijnschacht deed instorten.

De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers. Veel arbeiders komen uit het naburige Polen.

De steenkoolmijn is sinds 1968 in gebruik en zou enkele jaren geleden nog vernieuwd zijn door eigenaar OKD. Dat bedrijf is sinds april weer in overheidshanden, na financiële problemen. Er werken ongeveer 9.500 mensen voor het mijnbedrijf, dat dit jaar ongeveer 5 miljoen ton steenkool produceerde.

