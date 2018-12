Luchthaven van Gatwick blijft al zeker tot vrijdagochtend gesloten, nog steeds drone(s) in de buurt

De luchthaven van Gatwick bij Londen, de nummer twee in het Verenigd Koninkrijk en de zevende grootste van Europa, blijft nog zeker tot vrijdagochtend gesloten. Aanleiding is de aanwezigheid van een of meerdere drones die al sinds woensdagavond meermaals in de buurt van de luchthaven werden gesignaleerd.

De politie en het leger zijn ingezet, inclusief helikopters, maar die konden het probleem nog niet verhelpen. De politie zegt dat ze overweegt de drone te laten neerschieten door scherpschutters. Die optie werd aanvankelijk uitgesloten wegens bezorgdheden over “verdwaalde kogels”.

De sluiting van de tweede grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk leidt tot heel wat hinder. Donderdag werden 760 vluchten, goed voor 110.000 passagiers, geannuleerd.

Of de luchthaven vrijdagochtend weer zal opengaan, blijft nog onduidelijk. De CEO van de luchthaven waarschuwt dat de chaos nog dagen zou kunnen duren. Passagiers wordt aangeraden niet naar de luchthaven te komen zonder eerst hun vluchtstatus te controleren.

Ryanair kondigde aan dat ze al haar vluchten vrijdag omleidt naar de luchthaven van Stansted, ten noordoosten van Londen. Nachtvluchten werden uitzonderlijk toegestaan naar en vanuit Heathrow om de vertragingen toch wat weg te werken.

“Opzettelijk hinder veroorzaken”

Er wordt gespecialiseerde technologie ingezet om te proberen de schuldige te traceren. De dader van de drone-activiteit riskeert tot vijf jaar cel, waarschuwde de Britse premier Theresa May.

Volgens detective Jason Tingley heeft de politie enkele verdachten, “inclusief bepaalde groepen”, in het vizier, die nu nader onderzocht worden. “We moeten werken uit de veronderstelling dat dit een professioneel klaargemaakte drone is met de intentie deze hinder te veroorzaken.”

Een overheidsbron in The Telegraph speculeert dat milieuactivisten verantwoordelijk zouden kunnen zijn. “Een lone wolf ecoterrorist wordt verdacht van het orkestreren van deze drone-aanval”, klinkt het. “Een ecoprotest is op dit moment zeker een spoor dat onderzocht wordt.”

De piloot noch drone is intussen gevat. “Elke keer als we geloven dat we dicht bij de bestuurder komen, verdwijnt de drone. Als we kijken om de luchthaven weer te openen, verschijnt de drone weer. Ik ben er absoluut van overtuigd dat dit een opzettelijke actie is om de luchthaven te verstoren”, aldus hoofd van de luchthavenpolitie Justin Burtenshaw.

De CEO van de luchthaven, Stewart Wingate, is het daarmee eens: “Dit is een hoogst gerichte activiteit die ontworpen is om de luchthaven te sluiten en maximale verstoring te veroorzaken in de aanloop naar Kerstmis.” Hij dringt erop aan te zoeken naar oplossingen zodat een dergelijk incident in de toekomst niet meer kan gebeuren.

Piloten klagen aan dat het departement voor Transport herhaaldelijk hun eisen negeerde voor striktere restricties op drones.

Volgens premier Theresa May werkte haar regering al aan nieuwe wetten om drones in te perken, maar zou dat proces nu versneld worden.

Drones zijn gevaarlijk

Drones vormen wel degelijk een groot gevaar voor het luchtverkeer. Een video van een test in het ‘Impact Physics Lab’ van het onderzoekscentrum van de universiteit van Dayton toont hoeveel schade een drone potentieel kan aanrichten aan een vliegtuig:

Te laat voor Kerstmis

De luchthaven benadrukt dat de veiligheid van passagiers primeert, maar voor velen is het niettemin frustrerend om vlak voor de feestdagen vast te zitten op de luchthaven. Sommige reizigers kregen al te horen dat ze niet meer op tijd thuis zullen geraken voor Kerstmis.

(Lees verder onder de tweet)

@MsKateLyons me and my family is stuck at Las Vegas atm. Which I know it seems like a good place to be, Christmas is not the same if you’re not home. @Fly_Norwegian won’t compensate us to fly with a different airline before Christmas, so we are stuck here until 27th. 😭😭😭 — Anthea Foronda (@teyforonda) 21 december 2018

Gisele Fenech (43) vertelt aan AFP dat ze op weg was naar Malta maar strandde op de luchthaven van Gatwick: “We zouden onze familie daar zien en het is mijn dochters verjaardag vandaag dus het is helemaal misgelopen. We hebben hier zo lang naar uitgekeken.”

