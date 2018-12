In de hoogste afdeling bij de vrouwen is er dit weekend kerstbasketbal. Lummen ontvangt het Waalse Ottignies. De Limburgers zijn na de stuntzege op de openingsspeeldag tegen Sint-Katelijne-Waver nog altijd op zoek naar een tweede thuiszege. Evelien Peuters is ervan overtuigd dat die er zaterdag zal komen.