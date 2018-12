“Statistieken zeggen niet alles”

Aiko Schepkens (16) gelooft in kansen van Sint-Truiden in ‘finale avant la lettre’

Zaterdag (18.00u) treffen Sint-Truiden en Bocholt - respectievelijk de nummers twee en één uit de competitie - mekaar in de kwartfinales van de beker van België. "Een finale avant la lettre", weet ook Aiko Schepkens van Sint-Truiden. De pas 16-jarige Schepkens kwam twee seizoenen geleden over van provincialer Tessenderlo. In het behalen van de dubbelslag vorig seizoen speelde ze een figurantenrol, nu krijgt ze van coach Jo Delpire wel verantwoordelijkheid.