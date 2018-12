Woensdag start van vijfdaagse ‘Sylvester 5’ in Maasmechelen

Zo snel mogelijk een parcours afleggen op basis van een kaart. Dat is - kort samengevat - oriëntatielopen. “Het cliché dat vrouwen geen kaart zouden kunnen lezen, klopt trouwens níét”, zegt Koen Wilssens, ondervoorzitter van het Vlaamse Verbond voor Oriënteringssporten. “Heel wat vrouwen laten de mannen achter zich. Vrouwen zijn dus zeker ook geschikt voor deze sport.” Wilssens zet zijn sport voor u in de kijker in tien weetjes.