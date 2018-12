“Kleine stroomproducent moet vergoed worden voor overschot”

HASSELTEen aantal eigenaars van zonnepanelen verwarmt met open ramen en deuren om toch maar geen stroom op het elektriciteitsnet te moeten zetten. “Alle lichten aan en de elektrische vuurtjes op volle kracht”, stelden ze gisteren in de krant. Een laakbare houding in tijden van dreigende stroomtekorten, volgens de VREG. “Maar betaal de kleine producent een vergoeding voor zijn stroom en het probleem is opgelost”, oppert Bram Claeys van de Organisatie Duurzame Energie (ODE). Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) en de VREG sluiten zich aan bij dat pleidooi.