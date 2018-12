STVV gaat morgen op zoek naar eerherstel tegen Kortrijk, dat net als de Kanaries een serieuze opdoffer moest verwerken in de beker. Beide ploegen willen alsnog met een goed gevoel de winterstop in. “Wij willen in het tweeluik STVV – Zulte Waregem zeker nog zo veel mogelijk rapen”, zegt ex-STVV’er en T2 bij KV Kortrijk Chris O’Loughlin, wiens echtgenote nog steeds werkt op … Stayen.