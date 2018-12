’t Is gebeurd: dit is de winnaar van ‘De Slimste Mens ter Wereld’

’t Is gebeurd: de winnaar van het zestiende seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is bekend. Niemand minder dan MNM-stem Peter Van de Veire (47) wist de overwinning in de wacht te slepen.

Tijdens de finale moest Peter Van de Veire het opnemen tegen twee ijzersterke kandidates: VTM-journaliste Julie Colpaert en Michèle Cuvelier van Studio Brussel.

Hoewel die eerste het record van maar liefst twaalf afleveringen wist te halen, moest ze toch de duimen leggen voor Peter Van de Veire. Zo mag alweer een man zichzelf ‘De Slimste Mens ter Wereld’ noemen. Het spel werd immers nog maar twee keer gewonnen door een vrouw.

Zijn overwinning dankt Van de Veire onder anderen aan zijn vrouw, zijn dochters, zijn moeder én zijn geschiedenisleraar met de bijnaam ‘Kanon’.

“Bij de laatste vraag over Hendrik de Achtste dacht ik één seconde: Beste Erik, daar weet ik nu eens werkelijk de ballen van. Maar plots kwam het terug: die koning van Engeland met zijn vrouwen en onthoofdingen. Ik denk dat mijn geschiedenisleraar aan het College in Eeklo me onbewust geholpen heeft. Hubert Steenbeke heette hij. Bijnaam: Kanon. Die leraar kon ongelooflijk beeldend vertellen.”