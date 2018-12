Oma sterft, moeder en kindje geraken veilig over

Donderdagavond om 17.30 uur gebeurde op de Gentsesteenweg (N43) ter hoogte van het tuincenter Aveve en het warenhuis Lidl een dramatisch ongeval, waarbij een grootmoeder (84) uit Deinze, het leven liet.

Moeder en kleinkind geraakten de weg wel veilig over. Hoe het ongeval gebeurde zal het parket later meedelen maar op het ogenblik van de feiten was het donker en slecht weer. Volgens de eerste vaststellingen reed een bestuurster, geboren in 1951 uit Deinze, richting Astene. Ter hoogte van het tuincenter zag ze langs de kant van de weg een moeder en een kindje, beiden eveneens uit Deinze, staan die de gewestweg wilden oversteken naar de parking van het warenhuis Lidl toe. De bestuurster van de auto stopte en liet de vrouw en haar kind de baan oversteken. Net op het ogenblik dat ze wou verder rijden, zou de grootmoeder de weg hebben overgestoken. Ondanks de lage vertreksnelheid zagen getuigen dat de oudere vrouw wel degelijk zwaar was geraakt. De hulpdiensten snelden ter plaatse en in een inderhaast opgeslagen tent van de brandweer zone Centrum post Deinze werden reanimatiepogingen ondernomen. Een dokter kon alleen het overlijden vaststellen.

Door het spitsuur vormden zich weldra op alle in- en uitvalswegen van Deinze lange files. Sedert de weg eind vorig jaar is heraangelegd, is hij een stuk breder geworden. Opvallend is dat op zo goed als geen enkele plaats er een zebrapad is aangebracht. Een buurtbewoner zei dat zijn echtgenote met de kindjes bijna dagelijks de baan moet oversteken om zaken op te halen in het warenhuis en dat hij hen telkens waarschuwt voor het drukke verkeer. “Misschien moet er in het midden van de rijweg in plaats van de busstrook een soort wachtplaats ter hoogte van de uitgangen van warenhuizen worden gecreëerd”, zei de man, duidelijk onder de indruk van het gebeuren.