Pieter Timmers is bij zijn comeback in de Swimcup, een internationale meeting in Lausanne (korte baan), knap tweede geëindigd op de 100 meter vrije slag.

De Beringenaar, die in juli met een hersenvliesontsteking en in november met een klaplong af te rekenen kreeg, klokte af na 47”61 en moest alleen de Nederlander Kyle Stolk voor laten (47”36). Deze morgen had Timmers 48”15 gezwommen in de reeksen. Morgen komt de zilveren medaille van Rio nog op de 50 en 200 meter vrije slag in actie in Lausanne.