Verhoogde veiligheidsmaatregelen op verschillende Duitse luchthavens

De Duitse politie is op zoek naar vier personen in verband met een mogelijk geplande aanslag op een luchthaven in het zuidwesten van Duitsland. Minstens een van de verdachten zou uit radicaal-islamitische kringen komen. Na aanwijzingen over locatieonderzoeken op de luchthaven van Stuttgart heeft de politie de veiligheidsmaatregelen in verschillende luchthavens in de regio verhoogd.