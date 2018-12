In deze apotheekautomaat kan je nu ook pleisters, hoestsiroop of een zwangerschapstest kopen

As -

Sinds enkele dagen kan je bij apotheek Craeghs aan de Hoogstraat in Niel-bij-As ook na sluitingstijd terecht. Als een van de eerste in Limburg plaatste de apotheker een 24 urenautomaat. Er worden verschillende producten aangeboden, van fopspenen tot een zwangerschapstest. Voor pijnstillers moet je ’s avonds wel nog steeds naar de apotheek van wacht, want wettelijk mogen er alleen maar parafarmaceutische artikelen en voedingssupplementen aangeboden worden in een automaat.