TIPS. Mode zoals Miette uit 'Mijn Pop-uprestaurant' en rode lippenstift uit Parijs

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Mode à la Miette

Miette, bekend dankzij haar deelname aan ‘Mijn Pop-Uprestaurant’, is een fashionista pur sang en mag een collectie ontwerpen voor het Belgische merk CKS. Het resultaat is een verzameling van kleurrijke, vrouwelijke stuks die knipogen naar haar zin voor reizen in Latijns-Amerika. Een collectie die je nu al doet verlangen naar de zomer… Vanaf 34,99 euro voor een T-shirt. www.cks-fashion.com

Hydrateren met hyaluronzuur

Streef je naar een huid in topconditie, dan komt het erop aan om deze goed te hydrateren. Dat kan met de lotion van Annayake op basis van het krachtige, vochtinbrengende bestanddeel hyaluronzuur. Het granaatappelextract moet den weer de vochtcirculatie van de huid stimuleren, terwijl de toevoeging van tsubaki-olie de huid extra zal voeden en herstellen. Prijs: 31,30 euro (400 ml) www.annayake.fr

Non-alcoholisch klinken

Goed nieuws voor wie alcohol wil beperken tijdens de feestdagen: Gimber, bedacht door landgenoot Dimitri Oosterlynck, is een geconcentreerd gemberdrankje dat voor de volle honderd procent biologisch is. Mix 3 cl met bruiswater en garneer met een takje tijm of munt. Doe daar nog een partje van een limoen bij en je krijgt een topaperitief. Prijs: 21,95 euro (50 cl) www.gimber.be

Rouje voor je lippen

Met Rouje heeft Française Jeanne Damas al twee jaar een eigen kledinglijn. Nu voegt ze er met Le Rouje de Paris een cosmeticalijn aan toe. Met de naam knipoogt ze naar de perfect (rood) gestifte lippen. Momenteel heb je de keuze tussen klassiek rood met een vleugje roze, een donkerrode, bruinroze en diepbruine tint. Er komt maandelijks een nieuwe kleur bij. Vanaf 25 euro. www.rouje.com