Woningprijzen stijgen het sterkst in Limburg

Nergens in Vlaanderen stijgen de woningprijzen zo sterk als in Limburg. Voor een open bebouwing betaalt u in Limburg vandaag 250.000 euro, vijf procent meer dan in 2017. Een appartement kost 190.000 euro, of liefst 7,3 procent meer dan vorig jaar. Toch zijn de goedkoopste huizen in Vlaanderen nog altijd te vinden in Limburg.