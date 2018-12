Ook Jere Uronen verlengt contract bij KRC Genk

In navolging van Bryan Heynen heeft ook Jere Uronen zijn contract bij KRC Genk verlengd. De 24-jarige Finse linksachter zette donderdag zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis die hem tot 2022 in de Luminus Arena houdt.

Jere Uronen was de enige Genkse speler van wie het contract in de zomer van 2019 zou aflopen. Na maandenlange onderhandelingen vonden beide partijen een overeenkomst. Donderdag volgden de nodige handtekeningen.

Uronen kwam in januari 2016 over van het Zweedse Helsingborgs IF. Hij speelde in totaal al 108 wedstrijden voor blauw-wit. Daarin was hij goed voor 5 goals en 10 assists.

“Er was heel wat interesse voor Jere van andere clubs. KRC Genk is dan ook blij dat Jere kiest voor het plan bij Genk”, klinkt het bij Racing.