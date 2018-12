Outfitinspiratie: dit draag je aan de feesttafel

Het nieuwe jaar stijlvol inluiden? Alles begint bij de juiste outfit. Van opvallende blazer tot ruiten hemd, dit draag je aan de feesttafel!

Van hemd tot blazer

Een goede indruk maken? Met een klassiek wit, zwart of donkerblauw hemd speel je altijd op safe. De kerstsfeer nog een tijdje doortrekken doe je met een ruiten hemd of grof gebreide trui met Noorse print. Mag het iets gekleder? Kies dan voor een feestelijke blazer in een opvallende kleur, subtiele print of speciale stof.

De juiste broek

Een jeans aan de feesttafel is anno 2018 zeker een optie. Probeer er wel op te letten dat je een exemplaar uitkiest met een donkere wassing en perfecte pasvorm. Een chino blijft ook tijdens de feestdagen een echt manusje-van-alles. Rol de broekspijpen een beetje op en combineer met een hemd of coltrui voor een stijlvolle look.

Accessoires maken je outfit af

Schreeuwerige accessoires zijn een no-go voor een stijlvolle najaarslook. Met een das of strikje in een neutrale kleur of subtiele print sla je nooit de (mode)bal mis. Een horloge geeft je outfit meteen een klassevolle uitstraling. Een klassieke kostuumschoen, derbyschoen of zelfs een stevige boot (draag deze wel over je broek) staat een stuk stijlvoller dan een paar afgetrapte sneakers. Hallo stijlvol 2019!