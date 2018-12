Opglabbeek - Mensen van het Natuurhulpcentrum zijn momenteel in Litouwen om er drie verwaarloosde beren op te halen. Ze komen mee naar Opglabbeek. Door de koude liep het verdoven van de dieren enige vertraging op.

Maar de operatie – die in samenwerking met ‘Bears in Mind’ gebeurt – liep voor het overige vlot. Sil en co worden vrijdag in Opglabbeek verwacht.