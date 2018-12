Voor poging doodslag veroordeelde 20-jarige krijgt 14 maanden extra cel

Hasselt -

De Hasseltse strafrechter heeft donderdag de 20-jarige Dylan L. uit Geel 14 maanden cel opgelegd voor het plegen van diefstallen en wapenbezit. Op 27 september 2017 ging hij met een 21-jarige kompaan uit Laakdal en twee minderjarige meisjes ‘shoppen’ in Hasselt. In zeven kledingwinkels in de binnenstad sloegen ze toe.