Politie pakt nog twee transmigranten op die uit truck in Tessenderlo vluchtten

Tessenderlo -

De politie kreeg donderdagochtend een oproep over transmigranten in een vrachtwagen in Tessenderlo. Ze gingen ter plaatse en konden samen met de lokale politie acht mannen arresteren. Later op de dag werden er nog twee opgepakt. In totaal zaten er zo’n 15 transmigranten in de laadruimte van de truck.

De politie kreeg donderdagmiddag ook een melding binnen dat er twee transmigranten gesignaleerd waren in de buurt van bloemenzaak Thomas in Kuringen, vlak langs de afrit van de E313. Een ploeg ging ter plaatse, maar kon niets of niemand aantreffen.