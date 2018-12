TRAILER. Het ‘triootje’ van Matteo Simoni

Matteo Simoni (31) pakt op 13 februari uit met ‘Trio’, zijn eerste eigen bioscoopfilm. “Het betreft een samenwerking met Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke”, vertelt hij. “We hadden nooit gedacht dat we de film verkocht zouden krijgen, dus we zijn heel blij dat het toch gelukt is.”

‘Trio’ is een verfilming van het gelijknamige theaterstuk, waarin Matteo, Ruth en Bruno ook al de hoofdrollen voor hun rekening namen. “De film gaat over twee halfbroers”, vertelt Matteo. “De ene koopt voor de andere een wel zeer origineel verjaardagscadeau: een escortmeisje. De jarige vindt het maar niets, maar de broers zijn wel genoodzaakt een uur door te brengen met het meisje, en ze beginnen te praten. Zo krijgen ze toch allebei interesse. Ruth, Bruno en ik hebben samen het scenario geschreven, de film geproduceerd én we hebben er in geacteerd. Alles zelf gedaan, dus, en daar zijn we enorm trots op. We hebben ‘m gewoon gedraaid voor onszelf, met een zeer laag budget, en hadden nooit gedacht dat we de film verkocht zouden krijgen. Maar in februari is het zo ver, ik kan het nog steeds niet geloven.”