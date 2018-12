Oudste wielerclub van het land op rand van afgrond: “Onze gele trui moest zijn winkel drie weken sluiten om aan de Tour deel te nemen”

Een stuk Belgische geschiedenis staat op het randje van de afgrond. Het stamnummer 1, de oudste club van de landelijke wielersport, vindt geen geldschieters. Nog voor eind dit jaar móét ze een sponsor vinden. Anders zal Royal Antwerp Bicycle Club (RABC) in 2019 geen renners de baan op krijgen. De Antwerpse trots had sinds de oprichting 136 jaar geleden liefst acht wereldkampioenen in de rangen.