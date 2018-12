Tieners plegen gewapende overval op krantenwinkel in Overpelt: “Een van hen heb ik een pak rammel gegeven. Pas achteraf vernam ik dat het een kind was”

Overpelt -

Twee gemaskerde jongeren hebben woensdagnamiddag in het Overpeltse centrum een gewapende overval gepleegd in de krantenwinkel Rob’s Shop. Ze bedreigden de winkelhulp en zaakvoerder Rob Kuyken met een wapen dat achteraf een BB Gun bleek. Zaakvoerder Kuyken wist één van de daders te overmeesteren en gaf hem een pak rammel. “Op dat moment had ik geen benul dat het kinderen waren. Die gast was zo breed als mij en riep dat hij me wou doodschieten”, stelt Kuyken. Door het snelle ingrijpen van de politie konden beiden worden opgepakt.