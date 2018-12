Gezond dieet en sport houden je geest echt jong

Dat een gezond dieet en voldoende lichaamsbeweging de sleutel zijn tot een goede gezondheid is geen nieuws, maar een nieuw onderzoek aan het medisch centrum van de Britse Duke University Medical toont met concrete cijfers aan hoe groot dat voordeel precies is. Onze hersenen kunnen er met negen jaar op verjongen.

Een team wetenschappers onder leiding van psychiater James Blumenthal observeerde 160 mensen ouder dan 55 jaar met een sedentaire levensstijl. Met hun denkvaardigheden was het niet optimaal gesteld: ze waren vergelijkbaar waren met die van mensen die gemiddeld 28 jaar ouder waren.

De deelnemers werden over vier groepen verdeeld. De ene groep nam deel aan een sessie aërobe oefeningen. De tweede groep volgde een natriumarm dieet, terwijl de derde groep meer aan lichaamsbeweging deed én hun dieet aanpaste. De laatste groep kreeg meer informatie over de invloed van de algemene gezondheid op de hersenen.

Negen jaar jonger

Wat blijkt? De groep die zowel het dieet als de lichaamsbeweging op hetzelfde moment aanpaste, scoorde zes maanden nadien aanzienlijk beter op cognitieve tests. De hersenen van de deelnemers waren gemiddeld negen jaar jonger geworden. Het contrast met de vierde groep was groot: deze mensen vertoonden een aanhoudende daling van de cognitieve scores. De vorsers merkten geen significant voordeel op bij mensen die ofwel enkel hun dieet aanpasten ofwel enkel hun lichaamsbeweging.

“Het komt erop neer dat het nooit te laat is om voordeel te halen uit lichaamsbeweging en gezonder eten. Zelfs al vertonen mensen tekenen van cognitieve”, zegt Blumenthal in het wetenschappelijk vakblad Neurology. “Dit is niet noodzakelijk een remedie tegen dementie, maar wel een mogelijke manier om de ziekte langer te voorkomen. Overschakelen op een beter levensstijl, heeft voor iedereen belangrijke voordelen voor het algehele welzijn.”