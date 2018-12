Vijf vragen en antwoorden over transmigratie: “De groep in Tessenderlo ging nog lopen voor politie, maar dat gebeurt alsmaar minder”

Brussel “De transmigranten in Tessenderlo zijn nog weggelopen voor de politie, maar dat gebeurt tegenwoordig alsmaar minder”, zo klinkt het in kringen van mensen die met transmigranten werken. Ze weten wat oppakken betekent: een paar dagen eten, een bed een douche. Dat hebben ze gehoord van andere transmigranten of dat weten ze gewoon van de vorige keer dat ze zelf werden opgepakt. Want na een paar dagen in een gesloten centrum, belanden de meesten toch weer op straat om plaats te maken voor nieuwe transmigranten.