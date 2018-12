Drie mannen uit het Luikse hangt een celstraf van vier jaar boven het hoofd nadat ze op 21 februari een prostituee beroofd hebben bij haar thuis in Sint-Truiden.

De verdachten tussen 31 en 45 jaar stonden de vrouw na haar shift in een bar in Heers op te wachten in de ondergrondse garage aan voetbalcomplex Stayen. De daders waren gemaskerd en onder bedreiging van ...