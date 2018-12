Bourgeois heft bescherming kolenwasserijen Beringen op

Beringen -

In de volgende stap met betrekking tot het dossier “Kolenwasserij Beringen” heeft de Vlaamse regering vandaag beslist om de bescherming van kolenwasserij 1 en 3 in Beringen Mijn op te heffen. Een paar maanden geleden nog zijn acht Limburgse mijnorganisaties in beroep gegaan toen de provincie een sloopvergunning afleverde voor kolenwasserij 1 en 3. Met het beroep wilden ze de vergunning in eerste instantie laten schorsen en in tweede instantie laten vernietigen. Ze vinden dat de kolenwasserij niet gesloopt kan worden omdat die beschermd is. “De bescherming was destijds een voorbeeld in Europa en dit willen wij zo houden”, zei Adriaan Linters van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie toen aan onze krant.