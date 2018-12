Buckingham Palace deelt het recept voor de perfecte kerstkoekjes van de Queen

De Britse koningin Elizabeth II is een vrouw die van tradities houdt, zo smult ze elk jaar van peperkoeken koekjes met Kerstmis. En nu kun je hetzelfde doen, want de chefs van Buckingham Palace hebben haar toestemming gekregen om het recept te delen.

In een nieuwe blogpost op de site van het Britse paleis prijkt het recept voor de ‘Christmas Ginger Bread Biscuits’, de favoriete koekjes van koninklijke zoetekauw, beter bekend als de Queen. Die worden volgens het keukenpersoneel extra lekker als je het deeg een nachtje laat rusten. “Het is ideaal als je het de avond ervoor kunt maken. Je kunt het ook uitrollen, vormpjes snijden en die vervolgens een uur in de diepvries leggen zodat ze hun vorm behouden”, klinkt het.

Niet zo’n fan van koekjes? Het is perfect mogelijk om ze te personaliseren en gewoon als decoratie in je kerstboom te hangen. De gebakjes zijn stevig genoeg qua structuur en zullen niet afbrokkelen. Voor tien koekjes met een diameter van vijf centimeter, heb je de volgende ingrediënten nodig:

- 200 gram zelfrijzend bakmeel

- 1 theelepel gemalen gember

1 theelepel koekkruiden

- 100 gram ongezouten boter

- 75 gram donkerbruine, zachte suiker

- 25 gram kristalsuiker voor afstoffen

- 45 gram melk

- glazuur om te versieren

Bereidingswijze

Foto: Instagram

1. Zeef de bloem en koekkruiden, voeg in blokjes gesneden boter toe. Kruimel de ingrediënten samen je vingertoppen.

2. Voeg de melk toe tot je een pasta bekomt. Wikkel in folie en laat minstens twee uur rusten. Bij voorkeur een hele nacht.

3. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

4. Rol het deeg uit tot ongeveer 3 mm (afhankelijk van de gewenste grootte van de koekjes).

5. Snijd de vormen uit. Tip: de Queen is een grote fan van hart-, ster-, en klokvormige koekjes.

6. Leg ze op vetvrij papier of een siliconen mat en bestrooi met een beetje kristalsuiker.

7. Schuif ze nu in de oven en bak tot ze omhoog komen en een mooie bruine kleur hebben.

8. Laat de koekjes helemaal afkoelen op een koelrek en versier naar keuze met glazuur.