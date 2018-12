Chauffeur merkt transmigranten op in laadruimte: “Ik had veel schrik, je weet niet wat je te wachten staat”

Tessenderlo -

Vanochtend merkte een vrachtwagenchauffeur enkele personen in de laadruimte van zijn voertuig. De man, die uit Luik kwam en richting Antwerpen reed, stopte aan het Total benzinestation op de E313 in Tessenderlo. “Ik had veel schrik, je hoort iemand kloppen en roepen maar weet niet wat je te wachten staat.”