De Indonesische Arya Permana had jarenlang de dubieuze eer om met zijn 195 kilogram de dikste jongen ter wereld te zijn. Dokters waren verbaasd dat hij nog leefde toen er enkele jaren geleden foto’s van de morbide obese jongen opdoken, die verkoeling voor zijn enorme lijf zocht in een watertank. Arya ging echter op dieet en begon te sporten om de kilo’s kwijt te raken. Nu is hij twaalf jaar, weegt hij 99 kilogram minder en blaakt hij van levenslust.