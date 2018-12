Scandinavische toeristen Maren en Louisa gruwelijk om het leven gebracht in Marokko: “Onthoofd voor de camera”

De twee Scandinavische toeristen die werden vermoord in het Marokkaanse Atlasgebergte, de Noorse Maren Ueland (28) en de Deense Louisa Vesterager (24), werden hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van een terreuraanslag. Dat zeggen de plaatselijke veiligheidsautoriteiten. “De twee vrouwen werden onthoofd, voor de camera’s”, zo meldt The Sun. De Britse krant kon videobeelden van de gruwelijke feiten, die even circuleerden op sociale media, bekijken.

De twee jonge vrouwen maakten deel uit van een groepje van vijf vriendinnen die met de rugzak door Marokko aan het reizen waren. Drie van hen kozen er maandag voor om te gaan surfen, maar Maren en Louisa hadden meer zin in een wandeling.

Enkele uren later werden hun lichamen aangetroffen op tien kilometer van Imlil, een klein dorpje in de Hoge Atlas, aan de voet van de 4.167 meter hoge berg Toubkal. Volgens de officiële verklaring van de veiligheidsautoriteiten vertoonden de twee “sporen van geweld door messen” aan hun hals. “De vrouwen werden hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van een terreuraanslag.”

Volgens The Sun werden de twee vrouwen onthoofd, door enkele mannen die de vrouwen hadden opgemerkt en hen hadden opgewacht in de buurt van hun camping. De Britse krant baseert zich daarvoor op een video van de feiten die woensdag even op YouTube en Facebook zou hebben gecirculeerd. Hoewel de ordediensten de gruwelijke beelden offline proberen te halen, circuleren ze nog altijd op social media.

Tentje opgeslagen in de buurt

Vermoed wordt dat de daders de vrouwen al langer “in het vizier” hadden en dat ze in de buurt een tent hadden opgeslagen zodat ze het perfecte moment om toe te slaan konden afwachten. Na de feiten zouden ze meteen op de vlucht geslagen zijn, zonder hun tent en al hun spullen erin. Het was daar dat de politie een van hun identiteitskaarten vond. Al snel kwamen de speurders drie kompanen op het spoor. Het gaat om vier mannen uit de buurt van Marrakech.

De politie ging aanvankelijk uit van een seksueel motief, maar stelde dat later bij naar een vermoedelijke terreurdaad. Eén van de verdachten werd dinsdag opgepakt in Marrakech. Hij is lid van een terreurgroep, aldus de Marokkaanse autoriteiten, die niet zeiden dewelke. Donderdag meldde een bron dichtbij het dossier dat ook de drie anderen daar zijn opgepakt. Eerder deze week hadden de Marokkaanse ordediensten al foto’s van de verdachten verspreid.

“Brutale en zinloze aanval”

De twee slachtoffers waren allebei studentes aan een Noorse universiteit, waar ze “buitenactiviteiten en cultureel gidsen” studeerden.

“Wij kennen de omstandigheden niet. Maar veel wijst erop dat de brutale moord een terreurdaad was”, zei de Deense premier Lars Lokke Rasmussen. Rasmussen bevestigt dat de Marokkaanse autoriteiten en de Deense politie een video proberen na te trekken die de moord op één van de twee vrouwen moet aantonen.

De Noorse premier Erna Solberg gewaagde in Oslo van een “brutale en zinloze aanval die wij veroordelen”. De politie van haar land werkt ook nauw samen met de Marokkaanse autoriteiten.

