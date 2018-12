Meghan Markle draagt een ring met speciale betekenis

De Amerikaanse Meghan Markle draagt naast haar trouwring tegenwoordig ook een andere ring rond een van haar vingers. Het gaat om een Hamsa-juweel, waarachter een bijzondere betekenis schuilt.

Het juweel dat Meghan draagt is van het Turkse merk Kismet by Milka en is samengesteld met rosé goud van veertien karaat en een saffier. Het logo op de ring is een zogenoemde hamsa, een symbool in de vorm van een hand met oog erin. Veel vrouwen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten dragen juwelen met het teken omdat het hen zou beschermen tegen invloeden van kwade krachten. Wie het sieraad draagt, zou trouwens een gelukkig en liefdevol leven leiden.

De ring van Meghan Markle kost 300 dollar, omgerekend 263 euro.

Markle is niet de enige royal die voor een ring met een speciale betekenis kiest. Ook prins Harry is fan van juwelen met een symbolische waarde. Zo draagt hij altijd een donkerbruine armband, die hij kocht op reis door Afrika. Dat gebeurde vlak na het overlijden van zijn moeder, prinses Diana, en het bandje herinnert hem aan haar. Daarnaast draagt hij steeds een Finse Ouraring. Die heeft geen bijzondere betekenis, maar dient wel om zijn activiteit en slaappatroon op te volgen.