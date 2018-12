Anderlecht haalt oud-speler Frank Arnesen binnen als nieuwe technisch directeur

Ex-speler Frank Arnesen (62) wordt de nieuwe technisch directeur van Anderlecht. Dat maakte paars-wit donderdagochtend bekend. De Deen komt over van de Nederlandse nummer één PSV Eindhoven, waar hij in de Raad van Commissarissen zetelde.

Arnesen speelde 33 jaar geleden zelf nog voor Anderlecht. Hij was eerder al manager van Engelse topclubs als Chelsea en Tottenham Hotspur, maar heeft ook tien jaar bij PSV en drie jaar bij Hamburg SV op zijn cv staan. Sinds april 2017 maakte hij deel uit van de Raad van Commissarissen van PSV, maar woensdag stelde hij de leider in de Eredivisie op de hoogte van zijn vertrek.

De aanstelling van Arnesen is opmerkelijk aangezien zowel PSV en Anderlecht eind november ontkenden dat de Deen naar Brussel zou trekken. “Frank Arnesen blijft bij PSV. Hij gaat niet naar Anderlecht, in geen enkele functie”, klonk het toen bij PSV in reactie op de berichtgeving in onze krant. Ook Anderlecht ontkende dat er onderhandelingen werden gevoerd.

Nu blijkt de overgang er dus toch te komen. “Wij zijn Frank zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de voorbije periode en wensen hem heel veel succes bij Anderlecht”, reageerde Jan Albers, president-commissaris bij PSV. “Het was en is niet gemakkelijk om mensen met de statuur van Frank te vinden. Omdat de dagelijkse technische organisatie van PSV nu goed staat, kunnen we onszelf de tijd gunnen om een opvolger voor Frank te vinden.”

“Ik ben blij dat ik Frank Arnesen kan voorstellen als nieuwe technisch directeur”, vertelde sportief directeur Michael Verschueren op de website van Anderlecht over de aanstelling. “Hij kent onze club, maar heeft ook ervaring opgedaan bij topclubs in het buitenland, zoals PSV, Tottenham en Chelsea. Hij betekent een grote meerwaarde voor RSCA”.

Ook Arnesen reageerde al kort: “Ik ben blij om de overstap te maken naar RSCA. Het is een eer om in het verleden als speler en binnenkort als technisch directeur deel uit te maken van deze club. Ik hoop hier een mooi verhaal te schrijven, samen met de directie, de sportieve staf en de spelers.”