VIDEO. Politie arresteert acht transmigranten nadat ze uit truck ontsnappen

Tessenderlo -

Vanochtend ontsnapte een 15-tal transmigranten uit een truck op de snelwegparking aan de E313 in Tessenderlo. De politie slaagde erin om 8 van hen terug op te pakken. Zij worden later vandaag overgebracht naar 127bis in Steenokkerzeel, om dan waarschijnlijk het land uitgezet te worden. Het gaat vermoedelijk om Noord-Afrikanen, maar hun identiteit werd nog niet vastgesteld.