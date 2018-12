Kampioenen bij Hockey Club Maasmechelen

Maasmechelen - De Red Lions zorgden er in India voor dat de beker van het wereldkampioenschap hockey naar België kwam. Maar niet enkel de Belgische hockeymannen kenden succes, ook bij HCMM konden 2 ploegen de eerste periodetitel binnenrijven.

De U12-2 meisjes wisten de eerste seizoenshelft maar liefst 53 keer te scoren. Met slechts 4 tegendoelpunten werden ze dan ook afgetekend eerste in hun reeks en mochten ze het kampioenschap vieren.

Maar ook de U16-1 jongens kwamen thuis met het kampioenschap. Deze jongens zijn trouwens niet aan hun proefstuk toe, in 2017 behaalden zij ook al de titel bij de U14 jongens. De toekomst voor deze gouden generatie Maaslandse hockey mannen ziet er dan ook veel belovend uit.

Naast deze 2 teams zijn er nog 4 andere teams die hoog eindigden en de volgende seizoenshelft dus promoveren naar een hogere divisie van de Vlaamse Hockey Liga.

Dat de hockeysport in heel België in de lift zit merken we ook in Maasmechelen. Met leden uit het hele Maasland kent Hockey Club Maasmechelen een gestage groei. De snelle en spannende teamsport voor zowel jongens als meisjes, jong en oud, is gemakkelijk toegankelijk en draagt het fair-play principe hoog in het vaandel. Kennismaken met hockey kan vrijblijvend tijdens de trainingen, die na de kerstvakantie terug starten, aan de Schietskuil in Maasmechelen. Kijk voor meer info op www.hcmm.be of info@hcmm.be .