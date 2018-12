Maasmechelen - Bij een inbraak in een huis in de Reihaag zijn juwelen gestolen. De feiten werden woensdag rond 21 uur vastgesteld. In de woning is er veel schade. De inboedel werd ook overhoop gehaald. In de buurt werd enkele uren later werden in de buurt nog twee inbraken gemeld. Telkens met veel schade en wandorde. Op de Dennenlaan is geld weg. Wat de buit op de Brandheide is, werd niet bekendgemaakt. (mm)