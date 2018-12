Historisch record in NBA: 26 driepunters (!) in één wedstrijd

the @HoustonRockets knock down a new #NBA record 26 three-pointers in their 5th straight victory! #Rockets pic.twitter.com/OWkFy0WFxb

Houston heeft woensdag het driepuntersrecord in één match aangescherpt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Dankzij maar liefst 26 driepunters haalden de Rockets het met 136-118 van de Washington Wizards. Het vorige record (25) werd in maart 2017 gerealiseerd door de Cleveland Cavaliers tegen Atlanta.

Houston boekte tegen de Wizards een vijfde zege op een rij. Sterspeler James Harden blonk alweer uit met 35 punten. Washington verloor voor de zesde keer in zeven wedstrijden. In de Western Conference staat Houston op de zevende plaats met 16 zeges en 14 nederlagen. Washington kon nog maar twaalf keer winnen in 32 wedstrijden en is elfde in het Oosten.

Toronto haalde het nipt met 99-96 van Indiana. De leider in de Eastern Conference keek tegen een maximale achterstand van 17 punten aan, maar wist alsnog een derde nederlaag op rij te vermijden. Kawhi Leonard lukte 28 punten voor de Raptors. Toronto staat aan de leiding met 24 zeges en negen nederlagen, Indiana is vierde met twintig zeges en twaalf nederlagen. Milwaukee (21 zeges-9 nederlagen), dat met 123-115 aan het langste eind trok tegen New Orleans, blijft in het spoor van Toronto.

Titelverdediger Golden State ging met 108-103 onderuit bij Utah, ondanks 32 punten voor Stephen Curry en 30 voor Kevin Durant. Door de nederlaag worden de Warriors (3e met 21 zeges-11 nederlagen) in de Western Conference voorbijgestoken door Oklahoma City (2e met 20 zeges en 10 nederlagen). Het team van de indrukwekkende Paul George (43 ptn) won met 113-132 bij Sacramento.

Uitslagen:

Charlotte - Cleveland 99-110

Orlando - San Antonio 90-129

Philadelphia - New York 131-109

Boston - Phoenix 103-111

Toronto - Indiana 99-96

Chicago - Brooklyn 93-96

Houston - Washington 136-118

Milwaukee - New Orleans 123-115

Minnesota - Detroit 123-128 n.v.

Utah - Golden State 108-103

Portland - Memphis 99-92

Sacramento - Oklahoma City 113-132