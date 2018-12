Zo vind je een feestjurkje dat je figuur flatteert

Drukke prints, opvallende glitters of een klassieke A-lijn…Niet iedereen staat even goed met hetzelfde soort feestjurkje. Meenemen naar de paskamer: zo vind je een party dress die je figuur flatteert!

Glitterjurken

Instant party-gevoel? Dan kies je best voor een jurk met een flinke dosis glitter. Om je glitterjurk zo flatterend mogelijk te dragen, kies je best voor enkele 'strategische' glinstertjes. Pailletten trekken de aandacht naar zich toe, dus probeer hier rekening mee te houden. Wanneer je bijvoorbeeld iets bredere heupen hebt, is het verstandig om een feestjurkje uit te kiezen waar er enkel glitters op de schouders of hals zitten: zo trek je de aandacht naar boven en creëer je optisch een mooi zandloperfiguur (voor zover je dat al niet hebt natuurlijk). Iets breder bovenaan of wil je je billen wat boller doen ogen? Dan is een feestjurkje met pailletten onderaan de beste keuze.

A-lijn modellen

Jurkjes met een A-lijn blijven het altijd goed doen tijdens de feestdagen. Vrouwen met een zandloperfiguur benadrukken hun sexy curves het best met een getailleerd A-lijn jurkje dat net op de knie valt. Ook wanneer je zwaarste punt op je heupen ligt, dan zijn klassieke A-lijn modellen jouw partner in crime tijdens de feestdagen. Een iets langere jurk waarbij de bovenkant opvallender is dan de onderkant brengt een peerfiguur perfect in balans.

Een jurk met veel details

Riempjes, peplum-details of ruches … Wanneer je op zoek gaat naar een feestjurkje mag je ‘less is more’ voor één keer vergeten. Vrouwen met een recht figuur die hun vormen een boost willen geven gaan best op zoek naar een jurkje met veel opvallende details. Ook een drukke, opvallende print staat jou als gegoten. Tip: details dichtbij je gezicht (opvallende kraagjes of mouwen of een paar grote statement oorringen bijvoorbeeld) trekken de aandacht naar het bovenste deel van je lichaam.