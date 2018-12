Red Lions alsnog toegevoegd aan shortlist ‘Ploeg van het Jaar’, wielerploeg Quick Step valt af

Na hun historische wereldtitel in het mannenhockey van zondag in het Indiase Bhubaneswar zijn de Red Lions toegevoegd aan de shortlist voor Ploeg van het Jaar. Dat heeft Sportspress.be (de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten) donderdag bekendgemaakt. Uitzonderlijk staan er vier ploegen op de shortlist, met verder ook de Belgian Cats (basketbal vrouwen), de Belgian Tornados (atletiek mannen) en de Rode Duivels (voetbal mannen).

Zaterdag worden op het Sportgala in Brussel de Sportman, Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en Paralympiër van het jaar bekroond. De stemming werd afgesloten op woensdag 5 december. Prestaties die na die datum werden geleverd komen volgens het reglement in aanmerking voor de trofeeën van het jaar erna. Gezien de unieke prestatie van de hockeymannen wou Sportspress.be hierop een uitzondering maken voor de trofee Ploeg van het Jaar. Van maandag- tot en met woensdagavond kregen de stemgerechtigden de kans om opnieuw te stemmen voor die categorie.

Belangrijkste afvaller is misschien wel de wielerploeg Quick Step Floors, ondanks een emotioneel betoog van manager Patrick Lefevere deze week: ““Wereldkampioen ploegentijdrit. Tweede in de Ronde van Spanje. 73 overwinningen, Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik. Puntentrui en vier ritten in de Giro. Gele trui, bolletjestrui en vier ritten in Tour de France. Vijf ritten en jongerentrui in de Vuelta. Nummer 1 in de wereld én niet genomineerd voor sportploeg van het jaar.”

Dit waren alle genomineerden, in alfabetische volgorde: Belgian Cats (basketbal), Belgian Hammers (triatlon), Belgian Tornados (atletiek - 4x400m), Lize Broekx - Hermien Peters (kajak), Tim Brys - Niels Van Zandweghe (roeien), Kenny De Ketele - Robbe Ghys (wielrennen), Nele Gilis - Tine Gilis (squash), Halle-Gooik (zaalvoetbal), Jumping: nationale ploeg, Thomas Pieters - Thomas Detry (golf), Quick-Step (wielrennen), Red Dragons (volleybal), Red Lions (hockey), Rode Duivels (voetbal) en Marte Snoeck - Bram Rötger (acrogym).

De stemgerechtigden zijn beroepsjournalisten aangesloten bij Sportspress.be en gewezen winnaars van de trofee Sportman & Sportvrouw van het Jaar die niet langer actief zijn. Maar stel dat jij kon stemmen, wie zou dan jouw ‘Ploeg van het Jaar’ zijn?