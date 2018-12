Weinig of geen water in helft Hasselt

Hasselt / Alken - Het overschakelen van oude naar nieuwe waterleidingsbuizen zorgt vanochtend voor flinke problemen in Groot-Hasselt. Delen van het centrum maar ook van Stevoort, Spalbeek, Kermt, Sint-Lambrechts-Herk, Stokrooie en zelfs enkele straten in Alken vormen het gebied waarin momenteel weinig of geen waterdruk is.

“Omwille van de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal worden deze werken uitgevoerd”, zegt Kathleen De Schepper, woordvoerder van de Watergroep. “Woensdagavond is de overschakeling gebeurd maar daarbij zijn er twee lekken ontstaan. Eén in een werkput en een tweede wat verderop in de leidingen zelf. We zijn meteen met herschakelingen gestart om de problemen zoveel mogelijk te verhelpen. Probleem is wel dat de nieuwe werkput onder water staat en die ook drooggepompt moet worden om er te kunnen werken. Omdat de mensen ‘s morgens natuurlijk extra veel water gebruiken komt de hele toevoer nog eens extra in de problemen. We proberen dit hoe dan ook zo snel mogelijk op te lossen.”