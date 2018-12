Brussels parket vervolgt niemand meer in Fortis-dossier

Meer dan tien jaar na de teloorgang van Fortis heeft het Brusselse parket besloten om niemand meer te vervolgen.

In 2013 wilde datzelfde parket nog zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank voor de rechtbank slepen, omdat zij de aandeelhouders te rooskleurig geïnformeerd zouden hebben over de situatie van de groep ten tijde van de overname van de Nederlandse bank ABN Amro. Maar na bijkomend onderzoek en eerdere gerechtelijke beslissingen in binnen- en buitenland, heeft het parket nu zijn visie bijgesteld. Dat meldt het Brusselse parket donderdag.

Het parket besloot in februari 2013, na een gerechtelijk onderzoek dat in oktober 2008 van start was gegaan, om zeven ex-bestuurders te vervolgen voor valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen, oplichting en inbreuken op de wet over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

Ex-voorzitter Maurice Lippens en ex-ceo Jean-Paul Votron Foto: Belga

Volgens het parket hadden ex-voorzitter Maurice Lippens, ex-ceo Jean-Paul Votron, diens opvolger Herman Verwilst, ex-financieel directeur Gilbert Mittler, diens voormalige rechterhand Lars Machenil, voormalig hoofd zakenbank Filip Dierckx en ex-directeur risk Reginald De Gols, de beleggers onvoldoende geïnformeerd over de blootstelling van Fortis aan de gevolgen van de vastgoedcrisis in de Verenigde Staten.

Toen het onderzoek in augustus 2016 definitief afgerond werd, bleek dat in Nederland onderhandelingen opgestart waren tussen Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, en verschillende gedupeerden om een schikking te bekomen met de voormalige aandeelhouders.

In september 2018 kwam de bevestiging dat de schikking was goedgekeurd, die een vergoeding van 1,3 miljard euro toekent aan de slachtoffers.

Verjaring

Nu heeft het Brusselse parket besloten de zeven ex-bestuurders toch niet te vervolgen, omdat het misdrijf van valsheid in geschrifte in de jaarrekeningen onvoldoende hard zou kunnen worden gemaakt, en omdat de andere feiten verjaard zijn of bijna verjaren.

Volgens het parket werd het dossier wel steeds actief opgevolgd en is er prioriteit gegeven aan het vergoeden van de aandeelhouders.