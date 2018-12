Sensatie in beker: leider Genk eruit, voor het eerst in 47 jaar twee tweedeklassers in halve finales

Verrassing in de kwartfinales van de Beker van België woensdagavond. Leider Genk ging na penalty’s onderuit op het veld van tweedeklasser Union. Doordat KV Mechelen eerder op de avond KV Kortrijk al een droge 3-0 aansmeerde, staan er twee tweedeklassers in de halve finales van de beker. Dat was al 47 jaar niet meer voorgevallen.

De beker had een hoofddoel moeten worden voor KV Kortrijk, maar op het wedstrijdblad was daar niks van te merken. Yves Vanderhaeghe pakte uit met vier wissels in vergelijking met de ploeg die afgelopen weekend Club Brugge partij gaf. Op het veld van tweedeklasser KV Mechelen geen sinecure. De eerste periodekampioen van 1B bedankte al na één minuut: Edin Cocalic kon een hoekschop aan de tweede paal eenvoudig binnenduwen. Op het halfuur was het helemaal feest. Rob Schoofs met een mooie ren, Nikola Storm knalde droog in de hoek.

Foto: BELGA

Na rust werd de opdracht voor KV Kortrijk nog wat moeilijker toen Ilombé Mboyo een twijfelachtige tweede gele kaart kreeg voor een vermeende elleboogstoot. Igor de Camargo legde de partij in een beslissende plooi met de 3-0. In het slot kreeg ook bezoeker Charilaos Charisis nog een tweede gele kaart, waardoor de Kerels de partij met negen moesten volmaken. KV Mechelen met de vingers in de neus naar de halve finales van de Croky Cup, het was al tien jaar geleden dat een tweedeklasser daar nog eens in geslaagd was.

Ook KV Oostende wist zich ten koste van Eupen te plaatsen voor de halve finales. Een doelpunt van Richairo Zivkovic zorgde een kwartier voor tijd voor het verschil. Daarna kregen de Kustboys het wel nog even moeilijk na rood voor Goran Milovic, maar de zege werd toch vastgehouden. Dinsdag kwalificeerde AA Gent zich al voor de halve finales van de beker na een 1-3-zege op het veld van STVV.

Foto: Photo News

De grootste verrassing van de avond kwam echter uit Union. Daar kwam een stevig vertimmerd Racing Genk, de autoritaire leider in de hoogste klasse van ons voetbal, eerst tot twee keer toe op achterstand tegen tweedeklasser Union. Zinho Gano wiste met twee doelpunten echter de 1-0 van Percy Tau en de 2-1 van Roman Ferber uit. Trainer Philippe Clement zag de ernst van de situatie in en gooide sterkhouders Alejandro Pozuelo en Leandro Trossard in de strijd.

De Limburgers slaagden er evenwel niet in tijdens de reguliere speeltijd nog het verschil te maken en ook tijdens de verlengingen - ondanks de inbreng van Sébastien Dewaest en Mbwana Samatta - lukte het niet. Op naar penalty’s dan maar, en daar geschiedde het mirakel. Samatta knalde op de deklat, Union-doelman Saussez pakte de elfmeter van Sander Berge. Invaller Faïz Selemani zorgde voor de apotheose door het af te maken met een panenka.

Foto: Photo News

Door de kwalificatie van KV Mechelen en Union staan er voor het eerst sinds 1971-1972 twee tweedeklassers in de halve finales van de Beker van België. Toen was die eer weggelegd voor Tilleur en Racing Mechelen.