“We zijn te emotioneel bij keuze van een goed doel”

HASSELTDe Vlaming bakt al weken wafels, verkoopt jenevers of loopt marathons voor De Warmste Week. Al dat ingezamelde geld wordt dit jaar verdeeld over in totaal 1.986 goede doelen. Fantastisch toch, al die warme acties, klinkt het in de meeste Vlaamse huiskamers. Al is niet iedereen die mening toegedaan. “Bij het steunen van goede doelen zijn we veel te emotioneel”, zegt psycholoog Kris Martens van de organisatie Effectief Altruïsme Vlaanderen. “Een euro die we aan een plaatselijk welzijnsproject geven, kan misschien honderd keer meer opleveren als we die doneren aan de strijd tegen malaria in Centraal-Afrika.”